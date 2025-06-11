Генерал предупредил о провокациях Украины в День России

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в День России, 12 июня, «не исключены любые провокации» со стороны Украины. Об этом военный рассказал порталу NEWS.ru.

Липовой выразил уверенность, что российские спецслужбы и армия готовы отразить возможные провокации. По его мнению, Украина получит ответ «в разы больше».

«От террористического руководства Украины можно ждать чего угодно. Скорее всего, наши ВС РФ, наше общество к этому готовы», - подчеркнул генерал-майор.

Американская газета The New York Times ранее рассказала, что Россия начала запускать больше беспилотников в рамках своей усиленной кампании воздушных операций. Такая тенденция отмечается после атаки Украины на российские военные аэродромы, подчеркивало издание.

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По версии The New York Times, усиливающиеся воздушные атаки стали частью более широкой кампании Москвы по подавлению и истощению украинской ПВО на фоне нового наступления в Донбассе.