Контейнерную пусковую установку неизвестной модификации обнаружили на ролике, демонстрирующем визит президента США Дональда Трампа на базу Форт-Брэгг в Северной Каролине. Об этом пишет портал TWZ.

Портал отмечает, что «таинственное» изделие может использовать реактивные снаряды и ракеты, которые входят в арсенал реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. По информации TMZ, для американского лидера, в частности, провели пуск ракет.

Портал указывает, что установка находилась в контейнере, у которого откидывается крыша. По информации TMZ, подобный контейнер может вместить два стандартных пакета с шестью реактивными снарядами, а также одной баллистической ракетой ATACMS или двумя ракетами Precision Strike Missile (PrSM). Отмечается, что использование стандартного контейнера позволит замаскировать оружие от разведывательных систем противника.

8 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что США при Трампе будут только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Дипломат отметил, что шаги американских военных не только не показывают разворотов в планах США по развертыванию РСДМ в различных регионах мира, но и заставляют думать, что подобная деятельность будет только наращивать темпы.