Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что РФ будет учитывать возможное присоединение Канады к американской системе ПРО «Золотой купол» в своем военном планировании. Об этом дипломат рассказал «Известиям».

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп представил проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты.

Трамп подчеркивал, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается «самой катастрофической» для США. По словам Трампа, проект будет завершен к январю 2029 года, когда закончится его президентский срок.

Однако опрошенные Reuters эксперты усомнились, что США смогут уложиться в эти сроки: по их мнению, на реализацию проекта уйдет около десяти лет.

Трамп также отмечал, что присоединиться к «Золотому куполу» может и Канада. В России и Китае назвали программу «Золотой купол» «глубоко дестабилизирующей». В Москве и Пекине подчеркивали, что речь идет о создании «ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО».

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Степанов заявил «Известиям», что у Канады не выйдет заместить США в вопросах обороны и безопасности, поэтому она, вероятно, присоединится к «Золотому куполу». Он подчеркнул, что Оттаву «десятилетиями устраивало и продолжает устраивать положение младшего брата».