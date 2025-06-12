Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка. Об этом рассказал РИА Новости пленный ВСУ Александр Юр.

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По его словам, командование отправило 20 человек под видом учебного слаживания в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Мобилизованные об этом не знали. Группа должна была осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта.

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В ходе выполнения задачи Юр был ранен и взят в плен российскими военнослужащими. О судьбе сослуживцев пленный не знает. Отрадное перешел по контроль российских войск в мае этого года. До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что количество сдавшихся в плен солдат ВСУ, которые хотят получить гражданство РФ, постоянно растет.