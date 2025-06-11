«Герани» разрушили антенную вышку ВСУ в районе Новгорода-Северского

Минобороны России сообщило об уничтожении антенно-фидерного устройства ВСУ. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

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Российское оборонное ведомство уточнило, что антенная вышка находилась в районе населенного пункта Новгород-Северский. Это на Сумском направлении.

МО РФ отметило продолжительное горение цели. Ее удалось разрушить вследствии нескольких прямых попаданий, как добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось об уничтожении при помощи беспилотника «Герань» склада украинских беспилотников, который находился в Херсоне. Точность попадания подтвердили многочисленные вторичные детонации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.