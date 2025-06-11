Выяснились причины приостановки ударов возмездия по Украине

Первая относительно спокойная ночь с конца прошлой недели прошла на территории Украины. Российская армия, похоже, сделал перерыв в нанесении ударов за террористические акты, свершенные киевским режимом на нашей территории. По словам военных экспертов, это не означает окончание операции возмездия — удары могут возобновить уже через сутки. Сами же паузы связаны с рядом причин, в том числе и с событиями на переговорном треке.

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Напомним, российская армия четыре ночи подряд наносила удары по военным объектам Украины — аэродромной сети, военно-промышленному комплексу, командным пунктам, складам, цехам по производству беспилотников, энергосистеме противника. Пожалуй, самой «горячей» выдалась предыдущая ночь, когда была нанесена серия ударов по Киеву.

Ночь на 11 июня по сравнению с остальным выдалась относительно спокойной и обстановка на территории противника больше напоминала нашу плановую боевую работу. Так, по данным российских информационных ресурсов, ВКС России нанесли 17 ударов по Харькову. В результате повреждены военно-промышленные объекты.

Кроме того, сообщалось о прямых попаданиях в цеха и склады, которые использовались для военных нужд. ВКС России также работали по портам и терминалам с военной техникой в Одесской области. Взрывы на предприятиях ВПК гремели в Киевской, Николаевской и Черкасской областях.

Ранее военные эксперты прогнозировали подобные паузы в наших ударах. Так, по словам военного эксперта, Заслуженного военного летчика генерал-майора Владимира Попова, подобная пауза может достигать трех дней.

В России нашли способ нанести серьезный удар Украине

- После перерыва с нашей стороны последует такая же серия ударов. Перерыв нужен для того, чтобы доразведка отчиталась о результатах предыдущих ударов, - пояснил военный эксперт.

Кроме того, как правило, сутки противнику даются на то, чтобы он начал восстановительные работы, тушение пожаров, оказание необходимой помощи раненым, разбор завалов. Как только работы будут окончены, удары возобновятся.

Почти со 100% уверенностью можно утверждать, что удары возобновятся по военным аэродромам противника. Как ранее рассказывал «МК» Владимир Попов, перерыв в два-три дня делается для того, чтобы противник занялся восстановительными работами, которые проводятся практически сразу после нанесения удара. За это время он попытается восстановить ВПП, отремонтировать поврежденные центральные заправочные стоянки, рулежные дорожки, а также укрытия. На это может уйти до трех суток.

«Мы, как правило, выжидаем два-три дня и как только ремонт заканчивается снова наносим удар — не по тем же воронкам, а где-то рядом. Им снова надо все начинать сначала и таким образом функционирование того или иного аэродрома становится проблематичным», - сказал рассказал ранее Владимир Попов.

При этом противник не сможет задействовать даже сохранившиеся самолеты, а также дальнобойные ракеты «воздух-поверхность», поскольку аэродромы будут закрыты для полетов.

Не исключено также, что пауза в ударах может быть связана с новым раундом российско-американских переговоров, которые в ближайшее время пройдут в России. Напомним, параллельно проходят два переговорных процесса. В российско-украинских переговорах США напрямую не участвуют, хоть и выслушивают озабоченности сторон.

Второй трек - это урегулирование российско-американских отношений. Основные вопрос это восстановление экономических и дипломатических отношений.

Политические эксперты «МК» не исключают, что американская сторона попросила Россию сделать паузу в нанесении ракетно-бомбовых ударов по Украине на время их визита. Иначе США будут выглядеть слабыми и пророссийски настроенными перед европейскими партнерами по НАТО, которые заходятся в своей ненависти к России.

Но после переговоров с американцами в РФ, которые анонсированы и пройдут в ближайшие дни, удары наверняка возобновятся с той же силою, а то и больше.