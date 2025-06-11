Наступление ВС РФ в Днепропетровской области: новости на 11 июня

В среду, 11 июня, в Минобороны России сообщили о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

В Минобороны рассказали, что группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжили наступательные действия по территории Днепропетровской области.

Затем в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» также вышли на западную границу ДНР широким фронтом. Эти подразделения также развивают наступление на территории Днепропетровской области.

Военный обозреватель Юрий Подоляка предположил, что на новопавловском направлении ВС РФ хотят «не просто хотят зайти на Днепропетровщину, но и выйти в ближайшем рывке на дальние подступы к Новопавловке». Новопавловка - село в Днепропетровской области. По его мнению, это создало бы предпосылки для еще более глубокого захода во фланг Красноармейску (на Украине город называют Покровском).

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Он добавил, что схлопывание фронта ВСУ на новопавловском направлении «происходит буквально на глазах». Подоляка заявил, что российские силы ведут зачистку лесопосадок, «которые противник особо уже не обороняет».