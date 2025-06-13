За ночь над регионами России уничтожено 125 украинских БПЛА

Российскими средствами ПВО за ночь над регионами России было уничтожено 125 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказано в заявлении.

Больше всего беспилотников украинских оккупантов было сбито над Крымом — 70 БПЛА.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские силы ПВО за время специальной военной операции уничтожили более 80 тыс. воздушных целей.