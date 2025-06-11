В России приступили к производству дронов с функцией «летающий бинокль»

В России приступили к серийному производству дрона с функцией «летающий бинокль». Это устройство позволяет длительное время вести наблюдение за определенным участком фронта. Кроме того, новый аппарат, получивший название «Воробей», способен самостоятельно обнаруживать военную технику, пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

Устройство может оставаться в воздухе, автоматически поддерживая свое положение в пространстве, курс и высоту. По словам источников, именно эта особенность позволяет беспилотнику эффективно выполнять задачи в режиме «летающего бинокля», обеспечивая четкую передачу изображения на командно-наблюдательный пункт. Высокое качество видеосвязи достигается благодаря камере с мощным цифровым увеличением. У дрона также есть и другие полезные функции.

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По словам основателя КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван, дрон «Воробей», сделанный с использованием технологии искусственного интеллекта, может самостоятельно распознавать цели, в частности военную технику. Дальность полета аппарата составляет 10 км, высота — до 500 м. Дрон способен набирать скорость в 80 км/ч. Время нахождение аппарата в воздухе — до 40 минут.

Беспилотники уже проходят испытания в районе проведения специальной военной операции, и компания активно собирает отзывы от участников боевых действий, сообщили создатели.