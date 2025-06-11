В РФ заявили о нехватке у ВСУ беспилотников «Лютый»

Украинские войска испытывают нехватку беспилотников «Лютый» после попытки масштабной атаки на Россию.

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Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В последние несколько дней Украина применяла ударные БПЛА «Чаклун-В», они несут до 20 кг боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в нескольких российских регионах были обнаружены обломки БПЛА ВСУ с неразорвавшейся боевой частью. Они были найдены в Саратовской области и Республике Татарстан.

Накануне SHOT передавал, что ВСУ атаковали Татарстан дронами «Лютый» и «Бобер». Беспилотники этих типов были сбиты над Елабугой и Нижнекамском. В Елабуге расположен завод по производству дронов «Герань-2», в Нижнекамске военных предприятий нет, однако расположен нефтехимический промышленный комплекс.

Тем временем радиостанция France Info сообщила, что французский автопроизводитель Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По ее данным, компания собирается организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.