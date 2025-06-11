Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 11 июня

В ночь на 11 июня в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили о перехвате 32-х беспилотников.

Заявление Минобороны

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что 32 украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня. Средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над территорией Воронежской области, восемь дронов - над Курской областью, пять беспилотников - над Тамбовской областью, два дрона - над территорией Ростовской области, один беспилотник - над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в одном из районов региона были обнаружены и уничтожены беспилотники. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Курская область

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вечером 10 июня украинские дроны атаковали поселок Марьино Рыльского района. Пострадали трое детей.

Семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика - травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего мальчика - ушибы мягких тканей ног. Детей доставили в Курскую областную больницу, угрозы для их жизни и здоровья нет.

В результате удара дронов было повреждено остекление марьинского Дома культуры и разрушен спортивный зал. Также получили повреждения три квартиры и остекление санатория «Марьино». В частном доме и начальной школе были выбиты стекла.

Белгородская область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Комсомольский дрон повредил административное здание и остекление многоквартирного дома.

Села и поселки Грайворонского муниципального округа подверглись семи обстрелам, в ходе которых было выпущено 29 боеприпасов. Также в этом округе были зафиксированы атаки 11 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая были повреждены автомобиль и два частных дома.

По Шебекинскому муниципальному округу ВСУ выпустили восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершили атаки с использованием 17 беспилотников. В Шебекино при обстреле был ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также были повреждены 17 домовладений, грузовые и легковые автомобили, линии газо- и электроснабжения, социальный объект.

Тамбовская область

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в ночь на 11 июня была отражена массовая атака украинских беспилотников на город Котовск.

В результате падения одного из сбитых дронов возник пожар, он был потушен пожарными подразделениями. Пострадавших нет.

Ростовская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы и средства ПВО в ночь на 11 июня отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив беспилотник в Чертковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.