Ожесточенные бои: обстановка в Курской области 11 июня

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по позициям противника в приграничных районах Курской области и предпринимают шаги по формированию безопасной зоны в Сумской области. О том, что об этом известно сегодня, 11 июня, — в материале «Рамблера».

Напомним, что Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрыва в небе над Курском ночью на 11 июня. По предварительным данным, работала система ПВО. О звуках взрыва в Курске около стало известно в 02:13 мск. Предположительно, сбивали украинские беспилотники. Очевидцы сообщали, что в некоторых домах начали дрожать окна. Официальной информации о пострадавших нет.

Telegram-канал «Северный ветер» сообщает о попытках прорыва ВСУ в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях. Авторы отметили, что ВСУ используют военнослужащих из механизированных бригад и 103-й ОБр ТерО для доукомплектования штурмовых подразделений, которые погибают через 2–3 дня. 24-я ОШБр «Айдар» дважды пыталась прорваться в Теткино, большинство нападавших уничтожено, оставшиеся отступили, говорится в сообщении.

СМИ сообщили о почти 200 попытках прорыва ВСУ в Курскую область

На Сумском направлении противник пытается вернуть утраченные позиции, но безуспешно, сообщает «Северный ветер». В ходе контратак российские войска продвинулись в Новониколаевке и зачистили приграничные лесные массивы. Десантники заняли Яблоновку и Юнаковку, преодолев сопротивление ВСУ. За сутки противник предпринял семь контратак, потеряв более 35 человек и 5087 взрывоопасных предметов. В боях участвуют 132-я ОБр, 122-я ОБр ТерО и 36-я бригада морской пехоты ВМСУ.