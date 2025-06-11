Названа сумма, которую получают снайперы за каждый сбитый БПЛА «Баба Яга»

За каждый сбитый крупный беспилотник ВСУ типа «Баба Яга» или «Вампир» российским бойцам снайперских подразделений выделяют по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира снайперской роты РФ с позывным «Амур».

Как сообщает «Амур», ежедневно с помощью снайперских винтовок и автоматического оружия удается сбивать небольшие беспилотные летательные аппараты, предназначенные для атаки. Командир отметил, что его бойцы за минувший месяц сбили как минимум три крупных дрона.

«Если брать май, около трех-четырех мы уничтожили, точнее цифру пока не скажу», — заявил он.

Также, по словам собеседника, дронов летает очень много, «поэтому результатов тоже очень много: 2-3 FPV-дрона за ночь сбивает одна снайперская пара, которая работает на каком-то определенном участке фронта».

Ранее в Минобороны России сообщили об успешных операциях под Красноармейском (на Украине город называют Покровском) и уничтожении итальянского БТР «Пума». Также в ведомстве отмечали, что в ходе наступления подразделения группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск. За прошедшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 550 человек и шесть бронемашин, указывали в Минобороны.