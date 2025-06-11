Уничтожение «Бабы-яги» и «Пумы»: обстановка в зоне СВО к утру 11 июня

В Минобороны России сообщили об успешных операциях под Красноармейском (на Украине город называют Покровском) и уничтожении итальянского БТР «Пума». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 11 июня.

Уничтожение блиндажей ВСУ под Красноармейском

Расчёты оптоволоконных FPV-дронов российской группировки войск «Центр» уничтожили замаскированные укрепления ВСУ на подступах к Красноармейску, сообщили в Минобороны РФ. Российские силы вытеснили ВСУ с боевых позиций ударами по блиндажам и укреплениям.

В Минобороны подчеркнули, что это обеспечило продвижение штурмовых групп на подступах к Красноармейску. Военные отметили, что особенно эффективными оказались атаки по углубленным блиндажам в лесополосах, где ВСУ создали многоуровневую систему обороны.

Операторы дронов точно поражали входы в укрепления, лишая ВСУ возможности вести организованное сопротивление. В результате личный состав ВСУ начал вынужденный отход с занимаемых позиций, управление украинскими подразделениями было полностью дезорганизовано, отметили в Минобороны.

Уничтожение двух украинских БТР

Операторы ударных беспилотников «Южной» группировки ВС РФ уничтожили два украинских БТР в районе города Северск. Бронетранспортеры были уничтожены барражирующими боеприпасами и FPV-дронами. Итальянский бронетранспортер «Puma 6х6» был уничтожен ударами оптоволоконных FPV-дронов, второй БТР - барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщает ТАСС.

Системы ПВО в течение ночи сбили 32 украинских беспилотника

Уничтожение «Бабы-яги»

Операторы дронов группировки войск «Восток» уничтожили тяжёлые гексакоптеры «Баба-яга» в воздухе на южнодонецком направлении. Эти дроны использовались ВСУ для сброса боеприпасов на российские позиции. Воздушные цели были выслежены и сбиты методом тарана, передает ТАСС.

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Реактивная система залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Российские военные зафиксировали попадание в полевой пункт хранения боеприпасов ВСУ на территории одного из промышленных предприятий. Уничтожение склада значительно снизило боеспособность ВСУ на этом участке, сообщает ТАСС.

Удар «Градом» по опорному пункту ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. В ходе разведки российские военные выявили несколько лесополос со скрытыми огневыми средствами и укрытиями ВСУ. Одну из таких позиций уничтожила система БМ-21 «Град». Воздушная разведка зафиксировала несколько прямых попаданий в укрытия для личного состава, передает ТАСС.

Уничтожение пункта управления дронами ВСУ

Разведчики ВС РФ обнаружили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Он был оборудован в укрепленном районе с системой траншей, бронированных укрытий, наблюдательных постов и отдельным узлом связи.

После получения уточненных координат удар по цели нанесли расчеты системы «Град». Укрепленный район был уничтожен вместе со всей цепью коммуникаций и находившимся в нем личным составом ВСУ, заявили в Минобороны.