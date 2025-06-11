В Харькове начался крупный пожар после серии взрывов

В ночь на 11 июня в Харькове прогремела серия из 17 взрывов. Об этом в среду, 11 июня, сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По информации Терехова, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.

Telegram-канал «Украина.ру» опубликовало фотографию, на которой запечатлен черный дым, поднимающийся над городом. Авторы канала уточнили, что атака на Харьков была осуществлена с использованием дронов «Герань».

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Ранее Терехов заявил, что город переживает самую сильную атаку со стороны ВС РФ с начала спецоперации. До этого в пророссийском подполье сообщили, что ВС РФ уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову.