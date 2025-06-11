Марочко: ВС России взяли под огневой контроль 1,3 км админграницы ДНР у Редкодуба

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Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под огневой контроль 1,3 км административной границы Донецкой Народной Республики около населённого пункта Редкодуб.

Марочко рассказал о новых победах ВС РФ в ДНР
© РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники и разведданные.

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы России протяжённостью 1,3 км», — завил Марочко.

По его словам, украинские оккупанты были вынуждены оттянуть часть своих сил в район населённого пункта Глущенково Харьковской области.

Он добавил, что ВСУ пришлось задействовать резервы, чтобы попытаться стабилизировать обстановку в соответствующем районе.

Ранее Марочко заявил, что ВС России сорвали контратаки спецназа ВСУ у Дорошовки под Купянском.