Марочко рассказал о новых победах ВС РФ в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под огневой контроль 1,3 км административной границы Донецкой Народной Республики около населённого пункта Редкодуб.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники и разведданные.

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы России протяжённостью 1,3 км», — завил Марочко.

По его словам, украинские оккупанты были вынуждены оттянуть часть своих сил в район населённого пункта Глущенково Харьковской области.

Он добавил, что ВСУ пришлось задействовать резервы, чтобы попытаться стабилизировать обстановку в соответствующем районе.

Ранее Марочко заявил, что ВС России сорвали контратаки спецназа ВСУ у Дорошовки под Купянском.