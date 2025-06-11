Более 15 БПЛА уничтожены ночью над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что свыше 15 украинских беспилотников были сбиты в небе ночью над регионом.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — указал глава региона.

Он отметил, что пострадавших и повреждений в результате атак нет.

Вместе с этим губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск.