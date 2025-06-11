Грушко: планы НАТО по перевооружению затачиваются под военный конфликт с Россией

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что планы НАТО по переоснащению армий государств альянса, наращиванию военных бюджетов и реформированию командной структуры затачиваются под задачу военного столкновения с нашей страной.

«... всё это военное строительство по большому счёту затачивается под задачу военного столкновения с Россией», — цитируетдипломата РИА Новости.

Также он подчеркнул, что подготовка альянса к конфликту с Россией является реальностью, которая сегодня определяет военно-политические отношения Москвы с государствами НАТО.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией.

Позже начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин прокомментировал на русском языке слова Рютте о том, что членам альянса придётся учить русский в случае отказа повышать военные расходы.