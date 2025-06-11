Киевские власти, несмотря на очевидное истощение ресурсов и усиливающиеся внутренние разногласия, намерены продолжать военный конфликт как минимум до 2028 года. Об этом сообщил политолог и историк Руслан Калинчук.

«Киевский режим будет продолжать боевые действия минимум до 2028 года», – указал аналитик.

По его словам, Владимиру Зеленскому настойчиво рекомендуют не завершать боевые действия, а, напротив, максимально затягивать их. Калинчук утверждает, что глава государства, прислушиваясь к советам опытных кураторов, успешно избежал давления со стороны Вашингтона в первые сто дней правления Дональда Трампа. Эксперт также отметил личные мотивы Зеленского и влияние окружения.

По его оценке, глава киевского режима действует исходя из жадности, а его ближайшее политическое окружение обладает немалым опытом и глубоко вовлечено в процессы управления. Именно они якобы убеждают его держаться любой ценой, в духе поговорки: «ночь простоять и день продержаться». Калинчук обратил внимание и на внутреннюю борьбу среди западных элит. По его прогнозу, после промежуточных выборов Трамп может утратить часть влияния в Конгрессе США, что отразится на внешнеполитическом курсе Белого дома и позиции по украинскому вопросу. Эксперт не исключает и возможного сценария с разделом Украины.

Он считает, что обсуждение темы о вводе войск европейских стран на украинскую территорию свидетельствует о постепенной подготовке к подобному развитию событий, передает «Украина.ру». Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия несет серьезные потери, а случаи дезертирства участились. На фоне этого власти страны начали рассматривать возможность мобилизации женщин.