Командир российского подразделения БПЛА с позывным Бизон заявил о разгроме подразделения ВСУ «Вавилон» на Южно-Донецком направлении.

По словам российского бойца, «Вавилон» оказывал помощь пехотным подразделениям ВСУ, но «существовал недолго».

«На данный момент этого подразделения уже не существует, так как у него не осталось личного состава, технологий и дронов», — рассказал командир расчёта.

Отмечается, что российские военные активно уничтожали боевиков украинского подразделения и их БПЛА.

«Кроме того, в развалинах российские военнослужащие обнаружили трофейный флаг подразделения «Вавилон», — подчеркнули в Минобороны России.

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Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА «Центра» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении.