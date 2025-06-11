НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону

Страны-члены НАТО рассмотрят возможность включить средства на военную помощь Киеву в затраты на оборону, которые могут быть согласованы на саммите в июне.

«Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих вкладов в оборону Украины в новые целевые траты...», — пишет Bloomberg.

Кроме того, отмечается, что в альянсе также предлагают работать над устранением торговых барьеров в сфере обороны.

«В декларации саммита основное внимание уделяется расходам на оборону: союзники обязуются выделять не менее 3,5% от объёма производства на основные нужды обороны к 2032 году, а также дополнительно 1,5% на другие нужды обороны», — говорится в статье.

Ранее поступила информация, что Пентагон может заключить контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины.

Также сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%.