Гусев: системы ПВО сбили более пяти беспилотников над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал глава региона. Гусев уточнил, что дроны были уничтожены над территорией одного из районов Воронежской области. До этого в аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Накануне системы ПВО сбили несколько беспилотников над рядом муниципалитетов Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил Гусев. Также в регионе сохранялся режим опасности атаки БПЛА.