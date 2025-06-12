Офицер Витязь: уничтожен отряд ВСУ с нацистскими шевронами в Сумской области
Военнослужащие армии России в Сумской области уничтожили отряд украинских боевиков, у которых были неонацистские шевроны и символика зарубежных НКО.
Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным Витязь.
«Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков и их (боевиков ВСУ — RT.) «смертные» жетоны», — добавил военный.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что бойцы Вооружённых сил Украины столкнулись с большими проблемами в некоторых областях, включая Сумскую.