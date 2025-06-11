По Харькову был нанесен массированный удар

По Харькову нанесен массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков life».

По утверждению местных властей, в городе прозвучало 17 взрывов. На одном из кадров видно, что после удара в небо поднялся огромный столб пламени.

Telegram-канал «Милитарист» выяснил, что в налете были задействованы ударные дроны «Герань».

Украинский блогер Анатолий Шарий пишет, что как минимум один беспилотник был сбит, обломки попали в жилой дом.

Вечером 10 июня глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что удары возмездия России по Украине за теракты на российской гражданской инфраструктуре будут долгими и болезненными. По его словам, российские военные еще не дали полноценный ответ на террористические действия украинских спецслужб, но главный ответ еще впереди.