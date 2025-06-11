Глава нацразведки США: мир как никогда близок к ядерному уничтожению

Сегодня мир как никогда близок к ядерному уничтожению. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в социальной сети X. Глава нацразведки опубликовала трехминутный видеоролик о своем визите в Хиросиму. В нем Габбард рассказала о последствиях американской атомной бомбардировки и показала архивные кадры с жертвами удара. Она подчеркнула, что сегодня ядерное оружие стало еще мощнее.

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"Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами", - сказала Габбард.

В апреле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса немного отступила, но в целом никуда не делась. Более того, клуб ядерных стран будет разрастаться, отметил политик. Он выразил мнение о том, что таким способом одни государства будут защищать себя от других, более сильных.