Хуситы объявили о новом ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" объявили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

Согласно тексту, по объекту были выпущены две баллистические ракеты. Утверждается, что один из снарядов "попал прямо [по территории] аэропорта".

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала о том, что израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена, в связи с чем в ряде районов в центральной части еврейского государства была объявлена воздушная тревога.