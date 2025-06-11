Системы ПВО в течение ночи сбили 32 украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

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В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня. Больше всего беспилотников — 16 — сбили в воздушном пространстве Воронежской области.

В Курской области перехватили восемь БПЛА, в Тамбовской области — пять, в Ростовской области — два. Еще один дрон нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.