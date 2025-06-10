Хегсет: США сократят средства в бюджете-2026 на вооружения для Украины

США сократят в бюджете на 2026 финансовый год долю средств, предназначенных для военной помощи Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом он сообщил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

«В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», - сказал Хегсет, отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идет о средствах для закупки нового вооружения для передачи киевскому режиму.

В Пентагоне также отметили, что мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам как сторон кризиса, так и Соединенных Штатов. Такова позиция президента США Дональда Трампа, сказал Хегсет.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон направил на собственные нужды обещанные Киеву компоненты для ракет. Их передадут американским военным на Ближнем Востоке, что указывает на ослабление приверженности Трампа оказанию военной помощи Украине.