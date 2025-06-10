"Все уничтожила Россия": в США раскрыли, что произошло в ВСУ

Американское издание Military Watch Magazine вышло с материалом, в котором приводятся данные о том, что украинская армия потеряла 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams. Из 31 полученного танка у ВСУ остались только четыре, а 27 были уничтожены российскими бойцами или захвачены.

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Авторы материала указывают, что остается неясным, какая часть подбитых "Абрамсов" была отправлена в Россию и в каком они состоянии. При этом издание допускает, что в итоге у Москвы сейчас больше работоспособных "Абрамсов", чем у Киева.

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Также в статье сообщается, что больше всего американских танков было подбито управляемой артиллерией или дронами-камикадзе. Кроме этого, один из "Абрамсов" в ходе танковой дуэли подбил экипаж российского Т-72Б3.

Эти потери сильно встревожили членов НАТО, которые используют танки "Абрамс". Особенно это напугало Польшу, которая уже запланировала разместить у себя парк из 366 машин.

В конце прошлого года Джейк Салливан, который тогда занимал пост советника президента США по национальной безопасности, заявил, что танки "Абрамс" оказались бесполезными в украинском конфликте и не оказали желаемого воздействия на театр военных действий.