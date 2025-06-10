Россия вернула из плена вторую группу военнослужащих

Вторая группа российских военных вернулась из украинского плена. Об этом во вторник, 10 июня, сообщило Министерство обороны России.

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В ведомстве также отметили, что украинская сторона получила взамен такое же число пленных бойцов Вооруженных си Украины (ВСУ).

— 10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

9 июня Министерство обороны России сообщило, что в рамках договоренностей, которых Россия и Украина достигли в Стамбуле, вернулась первая группа пленных российских военных в возрасте до 25 лет. Взамен Киев получил такое же количество военнопленных. До этого бойцы находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Позднее российское оборонное ведомство опубликовало кадры с вернувшимися российскими бойцами, которые позвонили своим родственникам.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне первый список из 640 пленных военнослужащих категорий «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь».