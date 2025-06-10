Россия вернула из плена вторую группу военнослужащих

Вечерняя Москва

Вторая группа российских военных вернулась из украинского плена. Об этом во вторник, 10 июня, сообщило Министерство обороны России.

Россия вернула из плена вторую группу военнослужащих
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В ведомстве также отметили, что украинская сторона получила взамен такое же число пленных бойцов Вооруженных си Украины (ВСУ).

— 10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

9 июня Министерство обороны России сообщило, что в рамках договоренностей, которых Россия и Украина достигли в Стамбуле, вернулась первая группа пленных российских военных в возрасте до 25 лет. Взамен Киев получил такое же количество военнопленных. До этого бойцы находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Позднее российское оборонное ведомство опубликовало кадры с вернувшимися российскими бойцами, которые позвонили своим родственникам.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне первый список из 640 пленных военнослужащих категорий «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь».