«Фейерверки возмездия» в Киеве устраивают новейшие секретные «Искандеры»

На вооружении ВС РФ поступили обновленные аэробаллистические боеприпасы, способные уклоняться от ПВО, наносить высокоточные удары на многие сотни километров, а также несущие на своем борту планирующие боевые блоки

Вооруженные силы России уже несколько дней подряд наносят массированные ракетно-авиационные удары по Украине. В ход идет вся линейка дальнобойных средств поражения – от ударных беспилотников до крылатых ракет. Как заявляют в Минобороны России, это ответ за террористические атаки Киева.

Особое место в операции занимают оперативно-тактические комплексы «Искандер». Их цели – это позиции систем противовоздушной обороны, а также все то, что отвечает за функционирование ПВО Украины – пункты управления, системы связи, радиолокаторы и прочее.

Между тем украинские средства массовой информации, а также профильные паблики в социальных сетях и телеграмм-каналы сообщают о том, что ВС РФ активно применяет новые, ранее не использовавшиеся в боях боеприпасы для «Искандеров».

Так, за последние дни несколько раз фиксировались странные пуски. Ракета стартовала, но в воздушное пространство Украины не заходила. Вместо этого происходили странные и неожиданные «прилеты» – неизвестные боеприпасы поражали пункты временной дислокации боевиков, штабы, склады с вооружением, а также важные промышленные предприятия.

В западных средствах массовой информации также появились статьи о развитии «Искандеров». В частности, указывалось, что ракеты получили комплексы для преодоления ПВО и ПРО – установленные на борту и сбрасываемые во время полета специальные ложные цели и постановщики помех. Также возросла и дальность боеприпасов. Теперь они могут поражать цели на расстоянии в тысячу километров.

Давайте же попробуем разобраться, как за время СВО изменился оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и какие новые возможности получила эта уникальная система вооружения.

Краткий ракетный ликбез

В боекомплект «Искандера» входит два типа ракет – крылатые и аэробаллистические. Последние получили свое название из-за достаточно интересной схемы полета. Ракета стартует по баллистической траектории. Но за пределы атмосферы она не выходит. Пик ее траектории проходит ниже линии Кармана – условной границы за которой уже начинается космос.

На конечном же участке аэробаллистическая ракета за счет высокой энергии может выполнять сложные маневры. В том числе уклоняться от противоракет и систем ПВО. А также корректировать свою траекторию, чтобы поразить заданный объект с высокой точностью.

Боеприпас находит свою цель не только по ее координатам. Боевые части ракет оснащены собственными комплексами наведения – оптико-электронными системами или миниатюрными радиолокаторами. Они позволяют распознавать объекты днем и ночью в любых погодных условиях.

Как уже было сказано выше, помимо аэробаллистических ракет, на «Искандеры» устанавливаются и крылатые ракеты семейства Р-500. Мы уже подробно рассказывали о таких изделиях. Поэтому повторяться не будем.

С началом специальной военной операции оба типа боеприпасов использовались в равном соотношении. Но постепенно количество запущенной «баллистики» стало уменьшаться. А вот пусков крылатых ракет стало больше. На какой-то момент КР фактически стали основным типом боеприпасов для «Искандеров».

Аэробаллистические изделия использовались российским командованием крайне экономно – в первую очередь для уничтожения украинских систем противовоздушной обороны и радиолокационных станция, которые следили за ситуацией в воздухе.

Но с осени прошлого года ситуация стала резко меняться. «Баллистика» стала все чаще опять применяться в бою. Причем пуски производятся не по одному-два боеприпаса, а целыми залпами по несколько изделий.

Сейчас аэробаллистические ракеты используются не только для ликвидации ПВО. Теперь они бьют по местам временной дислокации украинских боевиков, штабам, пунктам управления, переправам... Несколько раз изделия «прилетали» по полигонам, а также местам сосредоточения отрядов ВФУ.

Так, в начале января «Искандеры» удачно накрыли в Сумской области подразделения украинской 82-й десантной-штурмовой бригады. Пострадали более двухсот военнослужащих. Также было уничтожено несколько десятков автомобилей и единиц бронетехники.

4 июня стало известно, что российские ракетчики особо точно ударили по полигону ВФУ в Полтавской области. А за три дня до этого сильно досталось украинским боевикам, которые готовились на 239-м общевойсковом полигоне теперь уже в Днепропетровской области.

Дешевле и дальше

Возросшее количество запущенной российскими ракетчиками по врагу «баллистики» говорит о том, что российская промышленность наладила выпуск облегченной и удешевленной версий боеприпасов.

Несмотря на утверждения западных СМИ, изначально все модели аэробаллистических ракет для комплексов «Искандер» были оснащены системами преодоления противоракетной обороны противника. Защиты изделия от ПРО работала комплексного. Помимо выполнения маневров, на конечном участке осуществляется сброс ложных целей и передатчиков радиоэлектронных помех. С февраля 2022-го года украинские военные неоднократно находили их в местах прилетов боеприпасов российских ОТРК.

Но опыт проведения специальной операции показал, что значительное количество целей не требует таких возможностей, они попросту избыточны. Зато встал вопрос об увеличении дальности полета «баллистики».

Изначально «Искандер» проектировался по нормам ДРСМД – Договора о нераспространении ракет малой и средней дальности. А согласно им дальность полет ракет не должна была превышать 500 километров. Но сейчас, после выхода из ДРСМД Соединенных Штатов и начавшейся «ракетной гонки», об этих ограничениях можно забыть.

О том, что ВС РФ стали применять обновленные аэробаллистические ракеты с возросшей дальностью полета и более мощной боевой частью, украинские СМИ начали сообщать еще с прошлого года. Правда, в пропагандистских целях журналисты и политики из незалежной заявляют, что новинки разработаны в Северной Корее и выпускаются там под индексом KN-23. Что является абсолютной ложью.

Что известно о новых боеприпасах? По всей видимости на них снята система преодоления ПРО. За счет этого удалось разместить дополнительное топливо, а также увеличить боевую часть. При этом точность обновленных изделий не ухудшилась. Из соображений секретности пока не афишируется дальность полета новинки. Скорее всего речь может идти о цифре в 700 километров. При этом, несмотря на заявления западных СМИ, пуска «Искандера» по целям на Украине на дальность в тысячу километров еще не было зафиксировано.

Между тем аэробаллистические ракеты с защитой от ПРО также активно поставляются в ВС РФ. Они стали главным инструментом уничтожения украинского ПВО. Так, на прошлой неделе именно такие боеприпасы уничтожили позицию зенитной системы Patriot в киевском аэропорту Жуляны. Справится с российской защитой от ПРО современные западные ЗРС не могут.

Шелест крыльев

Еще одной новинкой СВО стали «Искандеры», оснащенные некими планирующими боевыми блоками. Про это изделие широкой публике практически ничего неизвестно.

Исходя из имеющихся данных речь может идти о двух вариантах. Первый – более простой. В головной части «облегченной» аэробаллистической ракеты устанавливается планирующая бомба, по конструкции схожая с УМПК или УМПБ. Траектория полета изделия более пологая и с меньшей высотой. В заданной точке бомба отделяется и уже самостоятельно планирует к объекту.

Второй вариант более сложный. На борту изделия находится небольшой гиперзвуковой летательнный аппарат, оснащенный боевой частью. За счет такого решения радикально увеличиваются возможности «баллистики». Теперь даже теоретически невозможно перехватить ракету. ГЗЛА уверено преодолеет ПВО и ПРО врага и к тому ударит с очень высокой точностью и скоростью.

Пока, к сожалению, более полной информации о новом боеприпасе для «Искандера» нет. Но новинка уже доставила украинским боевикам достаточно много неприятностей и проблем. Это-то мы знаем наверняка.