В российском регионе прокомментировали сообщения об «облавах» военкомата

В Дагестане не проводят «облавы» на мужчин призывного возраста, а сообщения, в которых утверждается обратное, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава отдела подготовки и призыва военного комиссариата республики подполковник Гусен Омаргаджиев, его слова приводит издание «Подъем».

По заявлению военачальника, в указанном регионе России повестки вручаются военкоматами тем призывникам, которые уклоняются от службы и находятся в розыске.

«Информация об "облавах", распространяемая иноагентами, не соответствует действительности», — прокомментировал спикер ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России нашли мигранта, 16 лет уклонявшегося от службы в армии.