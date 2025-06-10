СМИ: Россия усилила воздушные операции в ответ на атаки Украины

Американская газета The New York Times рассказала, что Россия начала запускать больше беспилотников в рамках своей усиленной кампании воздушных операций. Такая тенденция отмечается после атаки Украины на российские военные аэродромы, подчеркивает издание.

По версии The New York Times, усиливающиеся воздушные атаки стали частью более широкой кампании Москвы по подавлению и истощению украинской ПВО на фоне нового наступления в Донбассе.

Газета отмечает, что Россия и Украина активизировали боевые действия, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по прекращению огня. NYT подчеркивает, что переговоры зашли в тупик. Последний раунд переговоров, прошедший в июне в Стамбуле, не принес заметных результатов, за исключением еще одного соглашения об обмене пленными.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и сообщили, что целями атак стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Жертв в результате атак не было.

В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак были задержаны. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.