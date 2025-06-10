СМИ: Россия усилила воздушные операции в ответ на атаки Украины

Мария Иванова

Американская газета The New York Times рассказала, что Россия начала запускать больше беспилотников в рамках своей усиленной кампании воздушных операций. Такая тенденция отмечается после атаки Украины на российские военные аэродромы, подчеркивает издание.

СМИ: Россия усилила воздушные операции в ответ на атаки Украины
© РИА Новости

По версии The New York Times, усиливающиеся воздушные атаки стали частью более широкой кампании Москвы по подавлению и истощению украинской ПВО на фоне нового наступления в Донбассе.

Газета отмечает, что Россия и Украина активизировали боевые действия, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по прекращению огня. NYT подчеркивает, что переговоры зашли в тупик. Последний раунд переговоров, прошедший в июне в Стамбуле, не принес заметных результатов, за исключением еще одного соглашения об обмене пленными.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и сообщили, что целями атак стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Жертв в результате атак не было.

В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак были задержаны. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.