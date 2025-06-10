В ходе наступления подразделения группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск. За прошедшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 550 человек и шесть бронемашин, сообщают в Минобороны РФ.

В сводке министерства отмечается, что подразделения нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики.

Ведомство подчеркнуло, что потери ВСУ составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Ранее танкисты из состава группировки «Восток», которые участвовали в освобождении населенного пункта Вольное Поле на юге Донецкой области в рамках специальной военной операции (СВО), поделились деталями своей работы. Как сообщили представители одного из экипажей, танкисты обеспечивали огневую поддержку штурмовых групп, обстреливая укрепленные позиции и опорные пункты украинских войск.