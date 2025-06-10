Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по важной цели на Украине. При этом он высказал мнение, что этот удар будет неожиданным.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью RT, что российской делегации было тяжело ехать на второй раунд переговоров с украинцами после подрывов на железной дороге и нападения на российские аэродромы. По его словам, российские граждане требовали после этого: "Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров".

"Удар "Орешником" по Украине" будет неожиданным", - сказал Дандыкин в интервью порталу News.ru.

Он подчеркнул, что это произойдет только тогда, когда соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

При этом эксперт высказал мнение, что такой удар может быть оправданным, так как на Украине есть командные пункты и оборонные предприятия, расположенные под землей. Дандыкин предположил, что для поражения может быть применено и другое неядерное оружие, которое есть у России.