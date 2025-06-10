Гладков рассказал подробности об ударе ВСУ по заправке в Белгороде

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Произошло обрушение здания.

© Lenta.ru

Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.

«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.

По его словам, троих женщин и мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, всю необходимую помощь оказывают.

Гладков также добавил, что на данный момент существует угроза повторного удара беспилотника.