Гладков рассказал подробности об ударе ВСУ по заправке в Белгороде
При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Произошло обрушение здания.
Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.
«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.
По его словам, троих женщин и мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, всю необходимую помощь оказывают.
Гладков также добавил, что на данный момент существует угроза повторного удара беспилотника.