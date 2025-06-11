Найден легендарный корабль с сокровищами на миллиарды долларов. Кому достанется самый большой клад в истории человечества?

Содержимое трюмов легендарного галеона «Сан-Хосе» иногда называют крупнейшим кладом в истории человечества. 300 лет назад он унес на дно золото и серебро, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов. Известно, что это произошло у берегов Колумбии, но где именно? Предприимчивые американские кладоискатели указывали одно место, колумбийские власти — другое. Поставить точку в этом споре помогли подводные роботы. Они изучили найденные обломки и выяснили их происхождение.

Монеты на месте кораблекрушения подтвердили, что найден действительно «Сан-Хосе»

Колумбийские власти еще год назад отправили экспедицию в район, где мог затонуть парусник. Перед этим президент Колумбии Густаво Петро требовал ускорить работы по поискам груза «Сан-Хосе». В проект предполагалось вложить около 4,5 миллиона долларов.

Обломки, находившиеся на глубине 600 метров, осмотрели при помощи подводного робота. Он тщательно заснял монеты, рассыпавшиеся по дну. Этого оказалось достаточно, чтобы определить их происхождение

В июне 2025 года результаты исследования опубликовали в научном журнале Antiquity. Специалисты обратили внимание, что на одной стороне монет изображены большой крест, окруженный четверкой крестов поменьше, и щит с замками и львами. На обратной стороне различимы Геркулесовы столпы и корона.

Особенности чеканки и изображение позволяют сделать вывод, что монеты произведены в 1707 году в Лиме. Из этого следует, что затонувшее судно действительно было испанским галеоном, и оказалось на дне не раньше 1707 года. «Сан-Хосе» удовлетворяет обоим критериям.

В 1708 году «Сан-Хосе» пошел ко дну после стычки с английским флагманом

В свое время галеон «Сан-Хосе» был гордостью испанского серебряного флота. Он исправно возил в Европу ценности, добытые в южноамериканских рудниках, пока не разразилась война за испанский престол. Из-за нее галеон на шесть лет застрял в колумбийском порту Картахена. Англия, которая сделала ставку на противника, не выпускала в Старый свет ни один корабль.

В июне 1708 года «Сан-Хосе» и другие суда серебряного флота попытались прорвать блокаду. Перед этим их под завязку нагрузили богатствами, которые шесть лет не удавалось вывезти в Испанию. По самым осторожным оценкам, золото и серебро в трюмах «Сан-Хосе» могло стоить от четырех до 20 миллиардов долларов.

от 4 до 20 миллиардов долларов стоит груз «Сан-Хосе»

Англичане перехватили испанскую флотилию примерно в 50 километрах от Картахены. После залпа с английского флагмана на «Сан-Хосе» произошел мощный взрыв. Через несколько минут все было кончено. Из 600 человек, которые были на борту, уцелели лишь 14. Остальные пошли на дно вместе с драгоценностями, которые были в трюмах.

Фирма Glocca Morra нашла «Сан-Хосе» еще в 1981 году, но власти помешали его поднять

В 1979 году американский финансист Уоррен Стернс решил найти «Сан-Хосе». Для этого он вместе с кладоискателями Джеймсом Бэнниганом и Джеком Харбестоном создал фирму под названием Glocca Morra. На экспедицию удалось собрать больше десяти миллионов долларов.

В декабре 1981 года приборы показали, что на глубине 300 метров что-то есть. Экипаж субмарины подтвердил: это затонувший парусник. Как только галеон нашли, американских кладоискателей выпроводили из Колумбии.

Добраться до сокровищ самостоятельно колумбийские власти не смогли. В конце 1980-х к этому пытались привлечь шведскую фирму Neptun Salvage, но сделка сорвалась

Затем, чуть больше десяти лет, назад интерес к «Сан-Хосе» проявила швейцарская фирма Maritime Archeology Consultants Switzerland (MACS).

Ее изыскания закончились выступлением президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Он объявил, что «Сан-Хосе» найден, причем совсем не там, где его нашла Glocca Morra. Единственным участником тендера на поднятие груза «Сан-Хосе» был все тот же MACS.

Загадочная фирма MACS связана с одним из крупнейших хедж-фондов в мире

Колумбийской газете El Nuevo Siglo удалось выяснить, что MACS связана с британским инвестором Полом Маршаллом, который основал Marshall Wace — один из крупнейших хедж-фондов в мире. Еще в 2012 году газета The Times сообщала, что он финансирует несколько кладоискательских фирм, нашедших 11 затонувших кораблей, в том числе с грузом серебра.

В число акционеров MACS входят давние соратники Маршалла Оливер Планкетт и Энтони Клейк. Планкетт руководит компанией Ocean Infinity, которая занимается подъемом затонувших судов, а Клейк и Маршалл — его основные инвесторы. Фирма появилась в 2017 году и сразу же занялась поисками исчезнувшего рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines, причем совершенно бесплатно.

Условия проекта казались настолько невыгодными, что породили несколько теорий заговора. По одной из версий, он был лишь предлогом для доступа к данным, которые нужны для поиска сокровищ

Еще один человек, имеющий непосредственное отношение к MACS, — это финансист Росс Хайетт, возглавлявший легендарный Клуб британских автогонщиков, который владеет гоночной трассой в Сильверстоуне. У него есть фирма Argentum Exploration, созданная, чтобы найти и поднять серебро с затонувшего в 1942 году парохода «Тилава».

На сокровища претендуют кладоискатели, Испания, Перу, Боливия и индейцы кхара-кхара

О своих правах на груз «Сан-Хосе» уже заявила Испания. 300 лет назад и «Сан-Хосе», и его груз был собственностью именно этой страны. Основания для претензий имеются и у Перу и Боливии, где добыли серебро и золото. А в 2018 году свою долю потребовали представители индейского народа кхара-кхара — это на их земле стояли испанские рудники.

Основатели Glocca Morra тоже не сдаются. От их имени с Колумбией судится фирма Sea Search Armada, которую они основали. Компания требует у Колумбии 10 миллиардов долларов

Расчет строится на том, что общая стоимость сокровищ составляет 20 миллиардов долларов. Согласно первоначальным договоренностям Glocca Morra, половину этой суммы должны получить кладоискатели. Верховный суд Колумбии уже подтвердил, что у них есть на это право.