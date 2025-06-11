Российские разведчики нашли эффективный способ борьбы с дронами ВСУ

Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооруженных Сил России тараном сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехе в проведенной операции с журналистами РИА Новости поделился разведчик с позывным Добрый.

Боец отметил, что наши разведчики освоили технику воздушного тарана, защищающую от вражеских дронов. Как подчеркнул собеседник издания, сейчас для безопасности мирных жителей Белгородской области создается специальная буферная зона, которая должна обеспечить защиту не только на земле, но и на воздухе.

По словам Доброго, эпизоды с поражением украинских квадрокоптеров Mavic 3 произошли с разницей в три дня. Первую вражескую «птицу» поразили 7 июня, а вторую --10 июня. В обоих случаях российский дроновод совершил атаку на беспилотник противника сверху и сумел вернуться на базу.

Ранее на Украине озвучили причину быстрого наступления армии России в Сумской области. В этой связи экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов признал, что у ВСУ есть серьезные проблемы с логистикой.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили дрон с «мангалом» для тарана беспилотников противника. Легкую решетку разместили под нижней частью корпуса.