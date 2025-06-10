В Минобороны рассказали о результатах удара по Украине

Российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что удар наносился также по инфраструктуре военных аэродромов. Минобороны уточнило, что все назначенные цели были поражены.

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До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.