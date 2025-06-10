В Белгороде ударили по автозаправке Teboil, расположенной на Сумской улице, предварительно, есть пострадавшие. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

К месту происшествия выдвинулись оперативные службы. Власти российского города пока ситуацию не комментировали.

Подробности инцидента сейчас выясняются.

СМИ сообщили о почти 200 попытках прорыва ВСУ в Курскую область

До этого сообщалось, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок.