Танкисты из состава группировки «Восток», которые участвовали в освобождении населенного пункта Вольное Поле на юге Донецкой области в рамках специальной военной операции (СВО), поделились деталями своей работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на этом российское Минобороны.

Как сообщили представители одного из экипажей, танкисты обеспечивали огневую поддержку штурмовых групп, обстреливая укрепленные позиции и опорные пункты украинских войск.

«Мы осуществляли поддержку пехоты, обеспечивали ее продвижение. Штурмовик идет и встречает сопротивление. Конкретный дом, конкретный подвал – сносим его вместе с подвалом, подавляя противника», – заявил командир батальона с позывным Алтай.

Особое внимание уделялось нейтрализации огневых точек противника, препятствовавших продвижению мотострелковых подразделений, уточнил командир.

Ранее портал NEWS.ru рассказал, что российские силы ликвидируют подразделения ВСУ у границы с Курской областью и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Издание со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер» отметило, что всего подразделения ВС РФ предотвратили около 200 попыток прорыва ВСУ в Курской области.