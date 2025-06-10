Российские танкисты рассказали об освобождении Вольного Поля

Елена Прошина

Танкисты из состава группировки «Восток», которые участвовали в освобождении населенного пункта Вольное Поле на юге Донецкой области в рамках специальной военной операции (СВО), поделились деталями своей работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на этом российское Минобороны.

Российские танкисты рассказали об освобождении Вольного Поля
© РИА Новости

Как сообщили представители одного из экипажей, танкисты обеспечивали огневую поддержку штурмовых групп, обстреливая укрепленные позиции и опорные пункты украинских войск.

«Мы осуществляли поддержку пехоты, обеспечивали ее продвижение. Штурмовик идет и встречает сопротивление. Конкретный дом, конкретный подвал – сносим его вместе с подвалом, подавляя противника», – заявил командир батальона с позывным Алтай.

Особое внимание уделялось нейтрализации огневых точек противника, препятствовавших продвижению мотострелковых подразделений, уточнил командир.

Ранее портал NEWS.ru рассказал, что российские силы ликвидируют подразделения ВСУ у границы с Курской областью и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Издание со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер» отметило, что всего подразделения ВС РФ предотвратили около 200 попыток прорыва ВСУ в Курской области.