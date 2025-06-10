"Лоб в зеленке": Умерова предупредили о возможной ликвидации сотрудниками СБУ

Российский военный корреспондент Александр Коц предупредил министра обороны Украины Рустема Умерова, что его может ждать судьба члена первой переговорной украинской делегации Дениса Киреева, которого в марте 2022 года застрелили сотрудники СБУ.

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"Умеров уже должен мазать лоб зеленкой", - написал Коц в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что накануне помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью RT, как во время перерыва на переговорах 28 февраля 2022 года вел с Киреевым светскую беседу о жизни в Крыму. А 5 марта Киреев уже был убит в Киеве.

Умеров рассказал об источнике угроз Мединскому

Следом военкор напомнил, что Владимир Мединский полтора часа говорил с Умеровым 2 июня этого года, перед основной встречей второго раунда российско-украинских переговоров.