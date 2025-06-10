"Попали": раскрыто, что было уничтожено в Киеве мощным ночным ударом
Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос о том, что могло быть уничтожено в результате мощного ночного удара по Киеву. Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе в течение ночи раздавались взрывы. Сообщалось о сильном пожаре в Борисполе на промышленном объекте, возгорании на складах на Оболони.
Утром небо над украинской столицей было затянуто черным дымом, а в тушении пожара задействовали вертолет.
"Черный дым говорит о том, что попали", - отметил эксперт в интервью порталу News.ru.
Он добавил, что в Киеве и в ближайшем пригороде много военных и промышленных предприятий, складов с боеприпасами.
Также Дандыкин обратил внимание, что в качестве ответа на атаки Киева российские военные осуществляют целую серию ударов, чтобы лишить ВСУ возможности пополнять запасы оружия. Кроме этого удары наносятся по окрестным аэродромам вокруг Киева.
"Не только по Киеву удары, по Одессе, вглубь — Тернополь, Львов. Сумская, Черниговская область", - сказал Дандыкин, предположив, что впереди украинское руководство ждет еще немало сюрпризов."Вероятно, ночью уничтожались средства ПВО в Киеве и Киевской области", - также высказал мнение эксперт. По его словам, это могли быть установки IRIS-T, Patriot и боеприпасы к ним.