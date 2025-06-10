"Попали": раскрыто, что было уничтожено в Киеве мощным ночным ударом

Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос о том, что могло быть уничтожено в результате мощного ночного удара по Киеву. Ранее украинские СМИ сообщали, что в городе в течение ночи раздавались взрывы. Сообщалось о сильном пожаре в Борисполе на промышленном объекте, возгорании на складах на Оболони.

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Утром небо над украинской столицей было затянуто черным дымом, а в тушении пожара задействовали вертолет.

"Черный дым говорит о том, что попали", - отметил эксперт в интервью порталу News.ru.

Он добавил, что в Киеве и в ближайшем пригороде много военных и промышленных предприятий, складов с боеприпасами.

Также Дандыкин обратил внимание, что в качестве ответа на атаки Киева российские военные осуществляют целую серию ударов, чтобы лишить ВСУ возможности пополнять запасы оружия. Кроме этого удары наносятся по окрестным аэродромам вокруг Киева.