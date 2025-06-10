Инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

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По его словам, российские силовики получили подтверждение присутствие военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инструкторов зафиксировано в трех зонах — в Буркина Фасо, Судане и в Мали, а именно в регионах Мопти, Куликоро и Лере. Иванов отметил, что в Африке украинские инструкторы тесно взаимодействуют с террористами JNIM (Связанной с террористической группировкой «Аль-Каида», запрещенной в РФ).

Кроме того, глава СОМБ указал, что украинские и колумбийские наемники помогают повстанцам в Судане — на севере штата Дарфур. Также он сообщил, что независимые блогеры и эксперты в Италии и Германии зафиксировали поставки техники в Чад, на юг Ливии и Сомали. По словам Иванова, из перехваченного аудио военного — одного из тех, кто проходил обучение у украинцев в Чаде, — стало известно о том, что украинские инструкторы собирались далее отправиться в Судан.

Ранее сообщалось, что реформы Сил беспилотных систем (СБС) не помогут Вооруженным силам Украины изменить баланс сил в боевых действиях и принесут лишь частичный успех.