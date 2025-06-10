Разведывательный БПЛА ВС РФ зафиксировал уничтожение позиции ВСУ у поселка Боровая в Харьковской области.

Противник превратил ферму на окраине поселка в укрепрайон. Окопал агрокомплекс траншеями, установил на зданиях ретрансляторы для дронов, а в постройках спрятал боеприпасы и технику.

У ВКС России - свои технологии. Су-34 сбросил на превращенную в крепость ферму фугасную бомбу калибра 1500 килограммов.

Кличко привел подробности массированной атаки России на Киев

Судя по яркой вспышке в месте прилета, боеприпас попал куда надо и сложенные на земле боеприпасы приветствовали меткость русских летчиков детонацией.