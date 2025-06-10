Портал NEWS.ru рассказал, что российские силы ликвидируют подразделения ВСУ у границы с Курской областью и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Всего подразделения ВС РФ предотвратили около 200 попыток прорыва ВСУ в Курской области, отмечает издание со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые подразделения ВСУ на теткинском и глушковском направлениях. По данным Telegram-канала «Северный ветер», ВСУ пытались попасть в поселок Новый Путь, но были остановлены атакой FPV-дронов.

По информации авторов канала, с прошлого четверга, 5 мая, ВСУ предприняли 191 попытку прорыва на российскую территорию: 39 - на военной технике, еще 152 попытки были пешими.

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В приграничных селах Сумской области Атинское, Искрисковщина и Ястребиное были выявлены расчеты БПЛА и скопления живой силы ВСУ. В результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили три пункта управления украинскими дронами, а также несколько боевых групп ВСУ.

«Допросы пленных показали, что на Теткинском участке фронта также действуют операторы БПЛА из десантно-штурмовых бригад ВСУ», - подчеркивается в сообщении.

NEWS.ru отмечает со ссылкой на «Северный ветер», что за сутки ВСУ предприняли шесть безуспешных контратак на сумском направлении: три - в районе Кондратовки, две - около Андреевки и одну - в Юнаковке. В шести контратаках были задействованы более 50 человек, большинство из которых ликвидированы, а шестеро взяты в плен. Группировке войск «Север» удалось сохранить свои позиции.

По данным Telegram-канала, на теткинском и глушковском направлениях были уничтожены склад боеприпасов ВСУ, четыре пункта управления украинскими беспилотниками, три пикапа и квадроцикл. На Сумском направлении ВСУ потеряли три гаубицы, два миномета, американский бронетранспортер М-113 и другую технику.