Израильский флот атаковал занятый хуситами порт в Йемене

Израильские военно-морские силы (ВМС) атаковали йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня утром ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удар по объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в порту Ходейда в Йемене. (...) Целью удара было остановить использование порта в военных целях», — говорится в публикации.

Согласно заявлению, атака была проведена в ответ запуск ракет и беспилотников по территории Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что заранее предупредили население города об ударе, чтобы снизить риск ущерба гражданским лицам.

Ранее стало известно, что Израиль депортирует шведскую активистку Грету Тунберг и других пропалестинских общественных деятелей, пытавшихся попасть в сектор Газа на корабле.