Уничтожение «Кобры» и удар Т-80БВМ: обстановка в зоне СВО к утру 10 июня

Мария Иванова

В Минобороны России сообщили об успешных операциях против систем связи ВСУ и уничтожении бронемашин американского и турецкого производства. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 10 июня.

Уничтожение «Кобры» и удар Т-80БВМ: обстановка в зоне СВО к утру 10 июня
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Накануне на этом же направлении экипаж российского модернизированного танка Т-90М «Прорыв» уничтожил скопление личного состава ВСУ фугасными снарядами.

Уничтожение HMMWV и Cobra II

Расчеты ударных беспилотников «Южной» группировки ВС РФ уничтожили бронемашины HMMWV производства США и Cobra II (Турция) на александро-калиновском направлении, заявили в Минобороны РФ. Бронетехника была обнаружена дежурными операторами ударных дронов-камикадзе.

FPV-дроны РФ парализовали систему связи ВСУ

Операторы оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили антенные комплексы и ретрансляторы ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что это парализовало систему связи ВСУ под Красноармейском (на Украине город называют Покровском). В министерстве добавили, что операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Военные использовали помехозащищенные каналы управления и последовательно уничтожали элементы инфраструктуры связи ВСУ, в том числе самодельные блиндажные антенны, мобильные антенные комплексы и компактные ретрансляторы на легких беспилотниках. Особое внимание уделялось перехвату тяжелых ретрансляционных квадрокоптеров типа «Баба-яга».

Удар танка Т-80БВМ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен с закрытой огневой позиции.

Танкисты получили от операторов разведывательных дронов информацию о попытке ротации ВСУ на подступах к Красноармейску. Экипаж снарядил танк осколочно-фугасными боеприпасами, запросил цель, навел орудие и нанес огневое поражение пехоты ВСУ.

Стрельба велась из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. Стрельбу в режиме реального времени корректировали операторы беспилотников. Когда цель была уничтожена, экипаж замаскировал ствол пушки и отвел танк на заранее подготовленную запасную позицию на случай ответного огня.