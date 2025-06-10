В Минобороны России сообщили об успешных операциях против систем связи ВСУ и уничтожении бронемашин американского и турецкого производства. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 10 июня.

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Накануне на этом же направлении экипаж российского модернизированного танка Т-90М «Прорыв» уничтожил скопление личного состава ВСУ фугасными снарядами.

Уничтожение HMMWV и Cobra II

Расчеты ударных беспилотников «Южной» группировки ВС РФ уничтожили бронемашины HMMWV производства США и Cobra II (Турция) на александро-калиновском направлении, заявили в Минобороны РФ. Бронетехника была обнаружена дежурными операторами ударных дронов-камикадзе.

FPV-дроны РФ парализовали систему связи ВСУ

Операторы оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили антенные комплексы и ретрансляторы ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что это парализовало систему связи ВСУ под Красноармейском (на Украине город называют Покровском). В министерстве добавили, что операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Военные использовали помехозащищенные каналы управления и последовательно уничтожали элементы инфраструктуры связи ВСУ, в том числе самодельные блиндажные антенны, мобильные антенные комплексы и компактные ретрансляторы на легких беспилотниках. Особое внимание уделялось перехвату тяжелых ретрансляционных квадрокоптеров типа «Баба-яга».

Удар танка Т-80БВМ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен с закрытой огневой позиции.

Танкисты получили от операторов разведывательных дронов информацию о попытке ротации ВСУ на подступах к Красноармейску. Экипаж снарядил танк осколочно-фугасными боеприпасами, запросил цель, навел орудие и нанес огневое поражение пехоты ВСУ.

Стрельба велась из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. Стрельбу в режиме реального времени корректировали операторы беспилотников. Когда цель была уничтожена, экипаж замаскировал ствол пушки и отвел танк на заранее подготовленную запасную позицию на случай ответного огня.