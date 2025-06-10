Алаудинов отреагировал на стрельбу по храму в Судже

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал найти военных, открывших огонь по храму в Судже Курской области, и наказать их. По его словам, виновных передадут его бойцам для прохождения службы на линии соприкосновения.

— Идет, ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел, а когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ «Ахмат», я найду для них на передовой позиции, — сказал он.

Алаудинов добавил, что после пребывания на передовой у этих солдат отпадет желание вести огонь по пустым зданиям. Он также добавил, что бойцы «Ахмата» в Судже не дислоцируются — все силы подразделения находятся на наиболее сложных участках фронта.

Хинштейн отреагировал на обстрел зданий из гранатомета мужчиной в российской форме

Командир выразил уверенность в победе России, подчеркнув, что противник уже проиграл. Он призвал прекратить деструктивные действия и пообещал в своем Telegram-канале, что все причастные будут нести личную ответственность.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также обратил внимание на ситуацию: он уточнил, что на опубликованных кадрах видно, как младший сержант 158-й военной комендатуры стреляет из гранатомета по храму. По словам Хинштейна, военнослужащий не был привлечен к ответственности, так как погиб в дорожно-транспортном происшествии во время попытки скрыться от сотрудников ГАИ.

В СМИ также появилась информация, что 6 мая Вооруженные силы Украины обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области. При этом одна мина попала в притворную часть храма, из-за чего случился пожар.