ФСБ обнаружила в ДНР заминированный при отступлении ВСУ схрон с оружием

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили в селе Богоявленка схрон с оружием, который заминировали отступающие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление пресс-службы цитирует РИА Новости.

Запас хранился в подвале частного дома и был найден мобильными группами ведомства, работающими в рамках зачистки населенного пункта после его перехода под контроль ВС РФ.

Взрывотехники обезвредили две мины-ловушки, после чего сотрудники ФСБ изъяли вооружения и передали его для использования подразделениями Минобороны России. В тайнике были найдены 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.

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